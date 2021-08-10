Фестиваль фотографии «Дикий подводный мир» пройдет в Дарвиновском музее

Фото: Александр Семенов

Государственный Дарвиновский музей представляет VII фестиваль подводной фотографии «Дикий подводный мир» имени Д. Виноградова.

Посетители музея познакомятся с удивительной красотой подводного мира и его чудесными обитателями. Свои работы предоставили около пятидесяти фотографов из России и Белоруссии, с Украины и из Казахстана, из Швеции и Германии, из Филиппин и Таиланда. Всего зритель увидит более 100 новых подводных фотографий, сделанных в разных морях и океанах, озерах и реках планеты.

Главные герои выставки — удивительные, загадочные и весьма экстравагантные обитатели морских глубин. В деталях можно рассмотреть мельчайшие организмы — морских ангелов и креветок. А белая акула, нильский крокодил и гигантская медуза цианея с десятком стрекательных щупалец еще никогда не были так близко. Потрясающее впечатление оставят и подводные ландшафты с разноцветными кораллами на мелководье и мрачными пещерами на глубине.

«Водоемы России» — отдельная тематическая экспозиция фестиваля текущего года, которая позволит познакомиться поближе с обитателями морей, озер и рек нашей страны.

Выставка открыта со 2 сентября по 5 декабря, сообщается на сайте музея.