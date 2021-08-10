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Дом в Отрадном по программе реновации начнут эксплуатировать в 2022 году

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Дом в Отрадном по программе реновации начнут эксплуатировать в 2022 году
Фото: Мария Лукина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Олонецкая улица Карта всех событий

Новую многоэтажку в районе Отрадное на улице Олонецкой сдадут в следующем году. Здание будет построено в рамках реализации программы по реновации жилищного фонда Москвы. Об этом рассказала пресс-служба столичного департамента строительства.

— В настоящее время ведутся фасадные работы и устройство внутренних инженерных сетей, строители приступили к черновой отделке, — отметил Рафик Загрутдинов, руководитель ведомства.

Отмечается, что дом будет односекционным, а под дворовой территорией расположится подземная автомобильная парковка. Также пресс-служба департамента добавила, что при строительстве многоэтажки использовалась система вентилируемого фасада. Кроме того, здание будет оборудовано специальными коробами для кондиционеров.

В многоквартирном доме в Отрадном предусмотрено 168 квартир. Первый этаж здания будет занят нежилыми помещениями. Здесь планируют открыть магазины, кафе, салоны красоты и детские секции. В подъезде многоэтажки расположатся почтовые ящики, комната для консьержа, колясочная и помещение для уборочного оборудования.

Также в пресс-службе сообщили, что жилой дом будет оборудован системой охраны, пожарной сигнализацией и видеонаблюдением. Во дворе разместятся спортивные и детские площадки, цветники и деревья, а также плоскостная автостоянка.

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