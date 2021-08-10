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Академик Румянцев: Модернизация онкологической службы в Москве сделала медпомощь доступнее

Андрей Иванов

Общество
Академик Румянцев: Модернизация онкологической службы в Москве сделала медпомощь доступнее
Фото: Из личного архива Александра Румянцева

Реорганизация онкологической службы в Москве позволила выявлять заболевания на ранних стадиях и сделала медпомощь доступнее, считает главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель центра имени Д. Рогачева Александр Румянцев.

— Москва провела выдающуюся реорганизацию онкологической службы, сегодня здесь выстроена четкая и слаженная работа по оказанию помощи онкобольным. В городе открыты новые клиники и амбулаторные центры, выделены дополнительные средства, чтобы обеспечить каждого пациента лекарствами. В результате жители столицы могут получить качественную помощь как в стационарах, так и на дому, — подчеркнул Румянцев.

По словам академика РАН, самый большой в Москве Центр амбулаторной онкологической помощи, который откроется в этом году в Зюзине, будет оснащен самым современным оборудованием. Здесь можно будет обнаружить новообразования размером всего несколько миллиметров.

Румянцев также подчеркнул, что использование возможностей лучевой диагностики, применяемой в лечении онкозаболеваний, позволило столице достойно справиться с вызовами, связанными с COVID-19.

— Москва встретила пандемию во всеоружии, именно в столице впервые начали применяться диагностические алгоритмы для выявления разных степеней поражения легких, — отметил Румянцев.

Модернизация системы здравоохранения находится на особом контроле мэра Москвы Сергея Собянина. Полный список приоритетных направлений развития города, в который включен этот пункт, размещен на официальном портале московского правительства.

— Лучший город Земли — это город, в котором здравоохранение мирового уровня доступно каждому жителю. Модернизация инфраструктуры, закупки новейшего оборудования и цифровая трансформация позволили московскому здравоохранению и системе социальной защиты справиться с пандемией. <…> Необходимо добиваться, чтобы у московских врачей всегда было самое лучшее оборудование и лекарства для эффективного лечения даже самых тяжелых заболеваний, — сказал Собянин.

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