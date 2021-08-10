Планетарий пригласил на лекцию «Возможно ли превратить Марс в Землю?»

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Московский планетарий в «Летнем лектории» знакомит гостей с самыми интересными и увлекательными фактами о космосе и астрономии. 19 августа жителей и гостей города приглашают познавательно провести вечер на самой большой астрономической площадке «Парк неба».

Лекция «Возможно ли превратить Марс в Землю?», которую посетители услышат в этот день, посвящена возможности терраформирования Марса в подобие Земли.

Когда речь заходит о долгосрочных перспективах освоения Солнечной системы, почти всегда звучат предложения осваивать Марс. Причем не просто строить там большую колонию и заниматься добычей ресурсов, а превратить его в подобие Земли. Способы подобного превращения звучат фантастически. Так, предлагается взорвать на Марсе много атомных бомб, растопить льды из углекислого газа и превратить их в плотную атмосферу, затем создать комфортные для жизни условия, заселить растениями и животными. Насколько эти планы реалистичны, расскажут слушателям.

После завершения лекции будут организованы наблюдения звездного неба в выносные телескопы.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте планетария.