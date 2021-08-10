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Эксперт назвал совместное решение США и Германии необязательным для России

Елена Фролова

Общество
Эксперт назвал совместное решение США и Германии необязательным для России
Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Совместное решение Соединенных Штатов Америки и Германии не является обязательным для России. Такого мнения придерживается ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков.

Российский посол в Германии Иван Нечаев рассказал, что юридически акт, принятый между Штатами и ФРГ, ни к чему не обязывает Россию — Москва в подготовке данного документа не принимала участия. Заявление не скажется на темпах сооружения и сроках введения в эксплуатацию «Северного потока — 2».

В настоящее время работа по проекту находится на финальной стадии. До ее окончания остается несколько недель. Эксперт также добавил, что президент России Владимир Путин в своем заявлении высказался о целесообразности наличия транзита газа через Украину.

В свою очередь в тексте совместного решения США и Германии перечислено много моментов, большинство из которых прописано плохо. Дипломат уверен в том, что данное решение больше походит на пропагандистский документ, чем на план действий, связанных с такими вопросами, как «Северный поток — 2», транзит газа через Украину, энергобезопасность Евросоюза.

— Совместное заявление двух этих стран не является формальной сделкой. Документ не имеет прав накладывать обязательства на Российскую Федерацию. Его можно считать дипломатической победой Германии в связи с отсутствием там прописанных обязательств, — подчеркнул Игорь Юшков.

Он также добавил, что в Берлине противники договора пытаются представить соглашение в качестве перечня уступок Берлина американцам и украинцам, однако в реальности там нет жестких обязательств, кроме пункта о вложении 70 миллионов евро в энергопроекты Украины, отмечает «Экономика сегодня».

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