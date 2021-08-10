Выставка «Дача, как я ее вижу» откроется в галерее «Богородское»

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Галерея «Богородское» объединения «Выставочные залы Москвы» представляет выставку «Дача, как я ее вижу».

История дачи начинается в середине XIX века. И далеко не всегда это место отождествлялось у людей с огородом. Современный взгляд на «дачу» и вовсе далек от представления о ней десятилетней давности. Сегодня загородный дом может вызвать разные ассоциации и носить характер как пригородного участочка с садом и огородом, так и поместья. В 2020-м году многим она стала убежищем на время пандемии.

Тем не менее, дача у большинства художников отозвалась теплом и уютными воспоминаниями: домашних традиций, детства, романтики, посадки овощей, деревьев, кустов, цветов.

На выставке посетители смогут изучить смысловое наполнение феномена дачи для каждого отдельно взятого человека. Проект раскрывает семейные традиции и связь поколений через призму дачного опыта. В условном «дачном» пространстве можно увидеть знакомые пейзажи и бытовые зарисовки.

В экспозиции представлены живопись, графика, объекты, фотография, перформанс, саундарт.

Выставка открыта с 17 августа по 30 сентября, сообщается на сайте галереи.