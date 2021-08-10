Десять пешеходных переходов построят у трех станций МЦД-2

Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Власти Москвы утвердили проект комплексного благоустройства территории около трех станций МЦД-2 (Курско-Рижский диаметр) — Красный Строитель, Покровское и Котляково. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

Участок, протяженность которого составляет 287 гектаров, проходит от Московской кольцевой дороги (МКАД) до пересечения районов Центральное Чертаново, Западное Бирюлево и Царицыно.

Станции Красный Строитель и Покровское располагаются в Южном административном округе столицы — между железнодорожными станциями Битца и Царицыно. Строящаяся станция Котляково в будущем станет пересадочным пунктом для пассажиров на одноименную станцию Павелецкого направления МЖД.

Предполагается, что работы в рамках проекта помогут улучшить пешеходную доступность зоны вблизи станций диаметра. С этой целью на указанной территории специалисты возведут десять пешеходных переходов через пути и Юго-Восточную хорду.

Среди них будет переход для выхода горожан из платформы станций МЦД-2, переход между ЖК «Южная Битца» и остановкой общественного транспорта «Ботанический сад», а также переход на внутренней стороне МКАД.

Проектом также предусматривается реконструкция улично-дорожной сети рядом с будущей станцией Котляково. Там постоят более двух километров дорог и возведут конечную остановку для автобусов.

Рядом со станциями появятся парковочные зоны, стоянки такси и площадки велопроката, подытожили на официальном сайте мэра Москвы.