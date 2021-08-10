Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Десять пешеходных переходов построят у трех станций МЦД-2

Полина Долганова

Город
Десять пешеходных переходов построят у трех станций МЦД-2
Фото: Михаил Колобаев / Вечерняя Москва

Власти Москвы утвердили проект комплексного благоустройства территории около трех станций МЦД-2 (Курско-Рижский диаметр) — Красный Строитель, Покровское и Котляково. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин.

Участок, протяженность которого составляет 287 гектаров, проходит от Московской кольцевой дороги (МКАД) до пересечения районов Центральное Чертаново, Западное Бирюлево и Царицыно.

Станции Красный Строитель и Покровское располагаются в Южном административном округе столицы — между железнодорожными станциями Битца и Царицыно. Строящаяся станция Котляково в будущем станет пересадочным пунктом для пассажиров на одноименную станцию Павелецкого направления МЖД.

Предполагается, что работы в рамках проекта помогут улучшить пешеходную доступность зоны вблизи станций диаметра. С этой целью на указанной территории специалисты возведут десять пешеходных переходов через пути и Юго-Восточную хорду.

Среди них будет переход для выхода горожан из платформы станций МЦД-2, переход между ЖК «Южная Битца» и остановкой общественного транспорта «Ботанический сад», а также переход на внутренней стороне МКАД.

Проектом также предусматривается реконструкция улично-дорожной сети рядом с будущей станцией Котляково. Там постоят более двух километров дорог и возведут конечную остановку для автобусов.

Рядом со станциями появятся парковочные зоны, стоянки такси и площадки велопроката, подытожили на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также:
строительствоМЦД-2водители и пешеходы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Какой пример подаем

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Батька еще поработает

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Благо, сделавшее нас рабами

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Накопить на все что хочешь

Владимир Малышев
Владимир Малышев

Творческие вузы ждут взрослых

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хайпожорство «главной по трусикам»: зачем блогершу Дрожь примотали скотчем к крыше «бентли»

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Созидательный и достойный труд

Все мнения
О проекте