Сергей Левкин рассказал о состоявшейся в Москве Окружной конференции столичных СРО

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Ежегодная Окружная конференция столичных строительных саморегулируемых организаций (СРО) состоялась в Москве в онлайн-формате. В мероприятии принимали участие 36 СРО московского региона. Об этом рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

В ходе видеовстречи специалисты обсудили итоги совместной работы Департамента градостроительной политики города и Национального объединения строителей (НОСТРОЙ). Также эксперты поднимали вопрос о роли департамента в подготовке проектов федеральных законов в области саморегулирования.

По словам заместителя начальника управления департамента Татьяны Трапезниковой, 2020 год стал сложным в связи с распространением коронавирусной инфекции. В сложившихся условиях департамент вместе с НОСТРОЙ рассматривал вопросы о принятии эффективных мер для поддержки строительной отрасли Москвы.

Все идеи публиковались департаментом на официальных ресурсах столичных властей.

Кроме того, в рамках конференции в план действий по восстановлению столичной экономики включили возможность предоставления займов своим членам из средств компенсационных фондов обеспечения договорных обязательств.

Трапезникова подытожила, что пандемия COVID-19 не помешала строительной отрасли Москвы работать в достойном темпе. Столичный Стройкомплекс в настоящее время продолжает инициировать внеплановые проверки недобросовестных участников строительства и успешно работает по всем остальным своим направлениям.