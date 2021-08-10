«Желтый» уровень опасности из-за грозы продлили в Москве до 11 августа

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Из-за грозы и дождей в столице продлили «желтый» уровень погодной опасности до 9:00 среды, 11 августа. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

— Гроза. Период предупреждения — до 9:00 11 августа. Местами гроза с дождем, — отмечается на сайте ведомства.

В первые дни этой недели, как отмечает главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова, погода в Москве будет жаркая. Однако уже к вечеру вторника, 10 августа, она станет пасмурной — на город обрушатся дожди.

По словам синоптика, в первой половине недели в Москве ожидается благоприятная погода с дневной температурой воздуха 27–29 градусов тепла, ночной — 17–19 градусов. Погодный «излом» произойдет вечером 10 августа: по городу пройдут кратковременные дожди.

В среду дожди в городе будут идти почти весь день, возможна гроза. Температура воздуха опустится до плюс 22–24 градусов днем, а ночью останется на прежнем уровне.

Короткие ливневые дожди местами возможны и в четверг, и в пятницу, 12 и 13 августа, но они не будут надоедливыми, как в среду. Температура воздуха за счет большего количества облаков будет уже чуть пониже — плюс 21–23 в Москве, по области — плюс 21–25.