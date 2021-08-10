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Шойгу назвал наиболее страшную внутреннюю угрозу для России

Иван Юминов

Общество
Шойгу назвал наиболее страшную внутреннюю угрозу для России
Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия знает, как противостоять внешним угрозам, но основная опасность для любой страны — разложение общества. Об этом заявил главы Минобороны Сергей Шойгу во вторник, 10 августа.

— Внешние угрозы — они понятны... Когда нам угрожают, мы понимаем, кто угрожает, чем угрожает, мы знаем, чем они вооружены, знаем, как этому противостоять, знаем, как с этим бороться, — рассказал министр.

При этом существует и «более страшная часть», которая в последние десятилетия приобретает или уже приобрела основную опасность для любой страны, добавил он. Это внутренняя угроза, и связано это с тем, что общество внутри страны постепенно разлагается, приводит слова Шойгу РИА Новости.

6 августа Шойгу заявил, что пропагандистские центры, в которых проходят подготовку в том числе и граждане России, для ведения подрывной информационной деятельности в России находятся в Риге, Таллине и Варшаве. По его словам, в настоящее время информация является одним из видов оружия.

Он уточнил, что эти центры распространяют нелицеприятные слухи о России. Шойгу добавил, что вряд ли кто-то сможет назвать хотя бы одну организацию в стране, которая учит специалистов совершать информационные атаки. Однако, отметил министр, такие центры есть в Европе. Они готовят экспертов пропаганды среди россиян.

Шойгу объяснил, что такие организации следят за информацией в интернете и выявляют тех, кто высказывается о Российской Федерации плохо, а затем приглашают их на работу.

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