Институт Сан-Марино сообщил о почти 100-процентной эффективности «Спутника V»

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Антитела к коронавирусу после второй дозы российской вакцины «Спутник V» появились у 99 процентов участников совместного исследования властей Сан-Марино и римского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани. Об этом заявил представитель Института по социальной безопасности республики Франко Кавалли во вторник, 10 августа.

— Исследование, которое проводится совместно с институтом имени Ладзаро Спалланцани, направлено на изучение эффективности вакцины. В Сан-Марино исследования пока сосредоточены на измерении уровня антител через 21 день после введения первой дозы, а затем через 21 день после введения второй дозы, — рассказал Кавалли.

По предварительным данным, полученным на основе информации более чем пяти тысяч человек, после второй дозы «Спутника V» антитела выработались у более чем 99 процентов участников, добавил он. Римскому институту предстоит провести качественный анализ этих антител.

Российской вакциной привиты почти 20 тысяч жителей Сан-Марино (около двух третей населения — прим. «ВМ»). Кавалли отметил, что были случаи заражения COVID-19 между двумя дозами, а также после второй, но точных данных на этот счет пока нет, сообщает ТАСС.

10 августа австралийские ученые в интервью The Sydney Morning Herald рассказали, что «Спутник V» ­— один из самых эффективных препаратов от COVID-19, однако его массовому применению в мире мешает политика.

Профессор исследовательского медицинского Института Бернета Майкл Тул назвал «Спутник V» отличной вакциной с эффективностью предотвращения заболевания свыше 92 процентов. Скорость создания препарата, по его словам, объясняется тем, что у российских ученых уже были наработки — вакцины от ближневосточного респираторного синдрома и атипичной пневмонии.

Также эпидемиолог обратил внимание на то, что использование российской вакцины в 60 странах, в том числе в Италии, Аргентине и Сан-Марино, не выявило проблем со свертываемостью крови. При этом ученый не понимает, почему Всемирная организация здравоохранения до сих пор не зарегистрировала препарат.