Количество пассажиров на вокзалах Петербурга с начала года выросло в два раза

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Пассажиропоток на железнодорожных вокзалах Санкт-Петербурга увеличился более чем в два раза за семь месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой Октябрьской железной дороги, число перевезенных граждан с января по июль составило около 20 миллионов. Большая часть пассажиров посетила Московский вокзал. С начала года сюда прибыли 5,8 миллиона человек. На втором месте оказался Финляндский вокзал, куда за семь месяцев прибыли 3,7 миллиона пассажиров.

Замыкает тройку лидеров Балтийский вокзал. Эта пристань поездов приняла 3,4 миллиона приезжих и уезжающих граждан. Ладожским вокзалом воспользовались полтора миллиона человек, отмечают «Невские новости».

В Москве для поездок по городу люди стали все чаще выбирать поезда МЦК и МЦД. Пассажиры стали активнее пользоваться услугами железных дорог. Каждый день по кольцу и диаметрам перемещаются свыше 80 тысяч пассажиров. МЦД позволили многим жителям столицы сократить время поездок из области в Москву и обратно.