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СК возбудил уголовное дело из-за смерти мальчика при пожаре под Солнечногорском

Михаил Алимов

Происшествия
СК возбудил уголовное дело из-за смерти мальчика при пожаре под Солнечногорском
Фото: СК РФ
Россия, Московская область, городской округ Солнечногорск, СНТ Водолей Карта всех событий

Мальчик погиб при пожаре в частном доме в Солнечногорске. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом во вторник, 10 августа, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

Возгорание произошло 8 августа в одном из домов в СНТ «Водолей» Солнечногорского городского округа. Когда пожар потушили, спасатели нашли тело десятилетнего мальчика. Его родители выжили, но получили ожоги разной степени тяжести.

— По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем, — рассказала Врадий.

Следователи вместе с криминалистами допросили родителей мальчика и осмотрели место пожара.

В июне сообщалось, что уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности возбудили после пожара в рязанской больнице. Возгорание началось в среду, 9 июня, в процедурном кабинете реанимационного отделения на первом этаже корпуса № 2 Клинической больницы имени Н. А. Семашко. Погибли три человека, пострадали десять человек: девять пациентов и медсестра.

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