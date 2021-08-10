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Строительство пяти домов по реновации на востоке столицы закончат в 2021 году

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Строительство пяти домов по реновации на востоке столицы закончат в 2021 году
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Пять многоквартирных домов в Восточном административном округе, которые строят в рамках реализации программы реновации жилищного фонда, будут готовы в конце 2021 года. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Новые жилые здания расположатся на Щелковском шоссе, 15-й Парковой и Каскадной улицах, в Измайловском проезде и на улице Девятого Мая. Также в ведомстве отметили, что ВАО — один из лидеров в Москве по строительству многоэтажек в рамках реализации программы реновации.

— В округе строится 21 жилой дом площадью 387,78 тысячи квадратных метров, а с начала программы уже введено в эксплуатацию 15 домов. До конца года планируется достроить еще пять жилых домов площадью 105,61 тысячи квадратных метров, — говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

На данный момент в Восточном округе Москвы реновация реализуется в семи районах. Новые квартиры получат жители 1062 домов.

Отметим, что во вторник, 10 августа, столичный департамент строительства также сообщил о введении в эксплуатацию дома на Олонецкой улице в районе Отрадное в рамках реализации программы реновации. В новой многоэтажке будет предусмотрено 168 квартир.

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