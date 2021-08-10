Душевнобольной мужчина, убивший четырех человек в Подмосковье, предстанет перед судом

Фото: пресс-служба суда

Мужчина, убивший четырех родственников, трое из которых были дети, предстанет перед судом. Об этом во вторник, 10 августа, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по МО Ольга Врадий.

По словам представителя ведомства, трагедия произошла еще 7 марта в городе Ликино-Дулево. Мужчина в квартире убил троих маленьких племянников, самому старшему из них было 8 лет, и собственную тетю.

Приехавшие на место правоохранители обнаружили его в неадекватном состоянии и доставили в медицинское учреждение.

СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». В ходе расследования проведена психологическая экспертиза — мужчина не осознает своих действий и их опасность для окружающих.

— В связи с чем уголовное дело в отношении него направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера, — заключила Врадий.

В мае сообщалось, что обвиняемый в убийстве трех человек предстанет перед судом в Одинцове. Он убил двоих мужчин, с которыми повздорил. Через год ранее судимый мужчина напился, изнасиловал женщину, а после задушил ее.