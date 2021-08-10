ВДНХ рассказала, как получить скидку на посещение веревочного парка и «Городской фермы»

Фото: пресс-служба ВДНХ

Выставка достижений народного хозяйства (ВДНХ) разработала систему лояльности для москвичей и гостей столицы. Теперь при покупке билетов на сайте участникам программы будет предоставляться скидка 5 процентов. Об этом сообщила пресс-служба ВДНХ во вторник, 10 августа.

На сайте можно приобрести билеты на 16 площадок в самой ВДНХ, а также на другие досуговые и культурно-просветительские мероприятия.

Чтобы стать участником программы лояльности, необходимо совершить покупку на сайте или в инфоцентрах ВДНХ, а после заполнить краткую анкету. В результате покупатель получит виртуальную или пластиковую карту на скидку 5 процентов. Карта накопительная, а значит, размер скидки будет увеличиваться в случае большого числа покупок.

В список партнеров программы лояльности вошли многие интересные площадки на выставке. Среди них павильон «Мой космос», в котором представлена экспозиция по истории космонавтики, «Городская ферма», где посетители смогут прочувствовать сельскую атмосферу, а также веревочный парк для любителей активного отдыха.

Также скидка действует и на другие мероприятия. Актуальный список площадок разместили на сайте ВДНХ.