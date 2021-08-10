Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Предприниматель Роман Путин снялся с выборов в Госдуму

Иван Юминов

Общество
Предприниматель Роман Путин снялся с выборов в Госдуму
Фото: Instagram / romanputin

Предприниматель Роман Путин подал заявление в территориальную избирательную комиссию (ТИК) № 4 Санкт-Петербурга об отказе от участия в выборах. Он планировал избираться в Госдуму по одномандатному округу № 214.

— Предлагаю принять личное заявление к сведению и считать Путина Романа Игоревича утратившим статус кандидата в депутаты Государственной думы Федерального Собрания по одномандатному округу 214, — рассказал председатель ТИК Ильдар Зарипов.

После этого избирком направил заверенную копию гражданину Путину, приводит слова председателя РБК со ссылкой на «Закс.ру».

Сам Роман Путин сообщил в Instagram Stories, что 9 августа встретился в Москве «с самым уважаемым им человеком», после чего решил снять свою кандидатуру на выборы в Госдуму. Он также добавил, что продолжит заниматься общественно-политической деятельностью.

Голосование за депутатов Госдумы будет проходить с 17 по 19 сентября 2021 года.

Читайте также:
ВыборыПредпринимательГосдума
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пирамида мечты для Емели на печи

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Какой пример подаем

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Батька еще поработает

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Благо, сделавшее нас рабами

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Накопить на все что хочешь

Владимир Малышев
Владимир Малышев

Творческие вузы ждут взрослых

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Созидательный и достойный труд

Все мнения
О проекте