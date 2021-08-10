Предприниматель Роман Путин снялся с выборов в Госдуму

Фото: Instagram / romanputin

Предприниматель Роман Путин подал заявление в территориальную избирательную комиссию (ТИК) № 4 Санкт-Петербурга об отказе от участия в выборах. Он планировал избираться в Госдуму по одномандатному округу № 214.

— Предлагаю принять личное заявление к сведению и считать Путина Романа Игоревича утратившим статус кандидата в депутаты Государственной думы Федерального Собрания по одномандатному округу 214, — рассказал председатель ТИК Ильдар Зарипов.

После этого избирком направил заверенную копию гражданину Путину, приводит слова председателя РБК со ссылкой на «Закс.ру».

Сам Роман Путин сообщил в Instagram Stories, что 9 августа встретился в Москве «с самым уважаемым им человеком», после чего решил снять свою кандидатуру на выборы в Госдуму. Он также добавил, что продолжит заниматься общественно-политической деятельностью.

Голосование за депутатов Госдумы будет проходить с 17 по 19 сентября 2021 года.