«Чтение и углеводы»: ученые назвали пять открытий в борьбе со старостью

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Исследователь лаборатории системной биологии старения в Медицинской школе Гарварда и МГУ Александр Тышковский перечислил последние открытия в борьбе с процессом старения.

Таблетка от старости

Американские ученые проводят исследования лекарства против старения, в основе которого находится известныйантидиабетический препарат. По статистике, страдающие диабетом люди, которые его принимают, живут дольше, чем те, у кого нет этого диагноза.

Испытания «таблетки от старости» продлятся в течение шести лет и будут стоить около 75 миллионов долларов.

Активность мозга

Ученые пришли к выводу, что чем ниже возбуждение нейронов в мозге, тем выше продолжительность жизни человека. Однако это никак не связано с умственной деятельностью. Напротив, люди, которые читают серьезные книги, изучают иностранные языки и занимаются другим интеллектуальным трудом, тренируют память и снижают риск развития деменции.

Состав крови

Ученые разработали механизм, который определяет биологический возраст человека по составу белков в крови. Исследования показали, что состав нашей крови существенно меняется трижды: в 34, 60 и 78 лет.

Биомаркеры продления жизни

Ученые применяли к мышам известные методы борьбы со старением: диеты, генетические мутации и лекарства. Все они вызывали изменения в организме испытуемых. Такие изменения показывают эффективность в продлении жизни у того или иного метода.

Биомаркерами оказались некоторые гены. Их активность имеет прямую связь с тем, сколько еще проживет животное.

Низкоуглеводные диеты сокращают жизнь

Масштабное исследование показало, что приверженцы низкоуглеводных и кетодиет имеют повышенный риск умереть от разных причин. Более того, такие люди больше подвержены риску смерти от рака и сердечно-сосудистых заболеваний, пишет Пятый канал.

Эксперты назвали десять продуктов, которые помогут в борьбе со старостью. Среди них черника, грецкие орехи, лосось, шпинат, зеленый чай и другие.