Юрист: Розыгрыш призов среди участников онлайн-голосования абсолютно законен

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Предложенная Московской торгово-промышленной палатой (МТПП) программа стимулирования гражданской активности «Миллион призов» среди участников дистанционного электронного голосования законна и будет полезна людям. Об этом сообщил полномочный представитель правительства России в высших судебных инстанциях, юрист Михаил Барщевский.

— Инициатива МТПП о проведении программы «Миллион призов» среди участников дистанционного электронного голосования абсолютно законна. Это не лотерея, потому что это все бесплатно, и это не попадает под закон о выборах, ведь это не агитация за какую-либо отдельную партию или человека. Это можно рассматривать как призыв пойти на выборы, но в этом нет ничего незаконного. На мой взгляд, это промоакция, партнеры программы будут что-то продавать со скидкой, но при этом привлекаются новые клиенты. Ничего плохого в этом я не вижу, все вполне законно, — приводит слова Барщевского агентство городских новостей «Москва».

Юрист отметил, что программа «Миллион призов» полезна людям, она придаст выборам «некую азартную составляющую». Он добавил, что и сам становился участником подобных акций и ему этот опыт понравился несмотря на то, что он не оказался в числе победителей.

10 августа стало известно, что Московская торгово-промышленная палата (МТПП) предложила московским властям провести программу стимулирования гражданской активности «Миллион призов — #ВыбираемВместе» среди участников дистанционного электронного голосования, которое состоится 17–19 сентября.

Программа «Миллион призов» впервые была организована перед общероссийским голосованием по вопросу одобрения изменений к Конституции РФ по инициативе представителей бизнеса, сертификаты по ней получили более двух миллионов москвичей.