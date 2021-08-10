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Семья антипрививочников из Португалии умерла от коронавируса за неделю

Иван Юминов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
В мире
Семья антипрививочников из Португалии умерла от коронавируса за неделю
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Семья из Португалии, выступавшая против вакцинации от коронавируса, целиком умерла в течение недели. Об этом рассказал их родственник Фрэнсис Гонсалвеш.

— Они поверили в пропаганду антипрививочников, жертвой которой становятся испуганные люди. Мои родные попали в ловушку. Я беседовал со множеством людей, которые боятся вакцинации, и в итоге это стоит жизней, — рассказал он.

Его отцу было 73 года, он заразился COVID-19 в больнице. После этого мать, которой было 65, и сорокалетний брат Гонсалвеша оказались зараженными на семейном ужине.

Мужчина решил поделиться историей в надежде, что опыт его семьи подтолкнет противников вакцинации сделать прививку, отмечает The Guardian.

6 августа вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что полный курс вакцинации от COVID-19 прошли более 30 миллионов россиян. При этом первый компонент получили более 39 миллионов человек.

Лидерами по охвату населения вакцинацией являются Москва, Подмосковье, Белгородская область, Республика Тыва, а также Тюменская область.

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона».

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