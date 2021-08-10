Спасатели потушили пожар в здании рядом с психбольницей в Подмосковье

Фото: Пресс-служба МЧС России по Московской области

Пожарным удалось потушить пожар в строящемся здании в поселке Мещерское Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МЧС РФ.

— В 20:03 ликвидировано открыто горение, — говорится в сообщении.

Строящееся трехэтажное здание расположено возле психбольницы № 5. Огон распространился по всей площади — 3 тысячи квадратных метров. В тушении пожара были задействованы девять единиц техники, 32 человека, а также семь сотрудников МЧС и две единицы техники ведомства.

9 августа в районе Дорогомилово на западе столицы произошел пожар в многоярусном гараже, из-за чего из здания были эвакуированы около 150 человек.