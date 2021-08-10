Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Спасатели потушили пожар в здании рядом с психбольницей в Подмосковье

Анастасия Колоскова

Происшествия
Спасатели потушили пожар в здании рядом с психбольницей в Подмосковье
Фото: Пресс-служба МЧС России по Московской области

Пожарным удалось потушить пожар в строящемся здании в поселке Мещерское Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МЧС РФ.

— В 20:03 ликвидировано открыто горение, — говорится в сообщении.

Строящееся трехэтажное здание расположено возле психбольницы № 5. Огон распространился по всей площади — 3 тысячи квадратных метров. В тушении пожара были задействованы девять единиц техники, 32 человека, а также семь сотрудников МЧС и две единицы техники ведомства.

9 августа в районе Дорогомилово на западе столицы произошел пожар в многоярусном гараже, из-за чего из здания были эвакуированы около 150 человек.

Читайте также:
Пожарыпожарные бригадыПодмосковье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пирамида мечты для Емели на печи

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Какой пример подаем

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Батька еще поработает

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Благо, сделавшее нас рабами

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Накопить на все что хочешь

Владимир Малышев
Владимир Малышев

Творческие вузы ждут взрослых

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Созидательный и достойный труд

Все мнения
О проекте