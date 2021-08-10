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«Какие все похожие!»: опубликовано редкое фото жены Маликова с детьми

Иван Юминов

Общество
«Какие все похожие!»: опубликовано редкое фото жены Маликова с детьми
Фото: instagram.com/elenamalikova

Дочь музыканта Дмитрия Маликова Стеша опубликовала редкий снимок с братом Марком и мамой Еленой Изаксон.

— Космос начинается там, где тебя любят, — подписала она снимок.

Изаксон жила с 1992 по 2000 год с Маликовым в гражданском браке, они узаконили отношения после рождения Стеши. Сын Марк родился в 2018 году при помощи суррогатной матери.

Супруга исполнителя редко публикует фотографии в социальных сетях, и тем ценнее именно этот снимок в кругу семьи.

«Самые очаровательные улыбки»; «Мальчик больше похож на папу, а Стефания — на маму»; «Какие вы красивые! От вас веет добром и счастьем, будьте здоровы»; «Какие вы все похожие! Красивые до невозможности»; «Прижали мальчика, что он даже не знает, как реагировать»; «Это точно! Любовь и ничего не может быть выше любви», — написали восторженные поклонники.

6 августа певица Нюша опубликовала видео, где готовит с двухлетней дочерью Симбой. Поклонники были удивлены навыками готовки малышки.

Она собиралась готовить сырники для всей семьи вместе с мамой, и в это время Игорь Сивов, отец Симбы, включил камеру и начал снимать. Обе они были одеты в однотонные желтые футболки, но на Симбе был белый фартук, а на певице — желтый.

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