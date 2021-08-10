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Движение на Севастопольском проспекте ограничат с 18 августа

Анастасия Колоскова

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Движение на Севастопольском проспекте ограничат с 18 августа
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин

Движение на Севастопольском проспекте ограничат с 18 августа в связи с инженерными работами. Об этом сообщили в столичном департаменте транспорта во вторник, 10 августа.

— С 18 августа по 15 октября ограничат движение на Севастопольском проспекте в районе дома 1, строения 16 по улице Введенского, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс. Оперативно».

Движение на Севастопольском проспекте ограничат с 18 августаФото: Telegram-канал «Дептранс. Оперативно»

Отмечается, что проводимые работы займут две полосы движения.

Кроме того, с 16 августа по 5 сентября ограничат движение транспорта из-за инженерных работ на улице Изюмской в районе Южное Бутово.

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