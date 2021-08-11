Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Я тебя закопаю»: таксист избил пассажирку в Москве из-за песен Моргенштерна

Юлия Курганова

Происшествия
«Я тебя закопаю»: таксист избил пассажирку в Москве из-за песен Моргенштерна
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Водитель такси тарифа «Бизнес» грубо вытолкал москвичку из машины из-за песен рэпера Моргенштерна.

В салоне авто во время поездки пассажирка включила любимые хиты, но водитель отказался слушать такую музыку. Тогда между таксистом и девушкой произошел конфликт, в результате которого пассажирку вытолкали из машины на дороге. Весь инцидент москвичка сняла на камеру.

— Не будем мы слушать. Это плохая музыка. И на такой громкости я ее слушать не обязан, — заявил водитель.

Девушка ответила, что специально вызвала такси тарифа «Бизнес» и заплатила деньги за поездку. Но мужчина в грубой форме ответил, что ему все равно и начал оскорблять пассажирку нецензурными выражениями.

Девушка потребовала выпустить ее из автомобиля, после чего водитель открыл дверь и вытолкал ее из машины. Судя по кадрам, девушка упала на землю и ударилась. Мужчина замахнулся на нее, не слушая ее испуганных криков.

— Не дай Бог где-то увижу, я тебя закопаю, — с этими словами водитель вернулся в машину, выкинул пакет девушки и уехал.

Москвичка осталась одна на дороге в незнакомой местности. Со слезами на глазах она показала последствия конфликта на камеру.

— Я не понимаю, что вообще сейчас произошло. Посмотрите, что он мне сделал. У меня лицо пульсирует. Он мне попал очень сильно в глаз, у меня глаз очень красный. Он зуб задел, губа тоже. Я сейчас стою как идиотка на этой дороге, я не знаю, где он меня высадил, — со слезами рассказала девушка.

В результате она добралась до дома и показала, что половина ее лица опухла, из носа, по ее словам, не останавливаясь, текла кровь, передает РЕН ТВ.

Похожий случай произошел в середине июля — таксист жестоко избил пассажира в центре Москвы. Между пассажиром и водителем такси произошел конфликт. В какой-то момент словесная перепалка переросла в драку. В конечном итоге водитель такси сломал пассажиру малую берцовую кость и скрылся с места происшествия.

Читайте также:
Моргенштернизбиениетаксист
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пирамида мечты для Емели на печи

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Какой пример подаем

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Батька еще поработает

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Благо, сделавшее нас рабами

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Накопить на все что хочешь

Владимир Малышев
Владимир Малышев

Творческие вузы ждут взрослых

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Созидательный и достойный труд

Все мнения
О проекте