«Я тебя закопаю»: таксист избил пассажирку в Москве из-за песен Моргенштерна

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Водитель такси тарифа «Бизнес» грубо вытолкал москвичку из машины из-за песен рэпера Моргенштерна.

В салоне авто во время поездки пассажирка включила любимые хиты, но водитель отказался слушать такую музыку. Тогда между таксистом и девушкой произошел конфликт, в результате которого пассажирку вытолкали из машины на дороге. Весь инцидент москвичка сняла на камеру.

— Не будем мы слушать. Это плохая музыка. И на такой громкости я ее слушать не обязан, — заявил водитель.

Девушка ответила, что специально вызвала такси тарифа «Бизнес» и заплатила деньги за поездку. Но мужчина в грубой форме ответил, что ему все равно и начал оскорблять пассажирку нецензурными выражениями.

Девушка потребовала выпустить ее из автомобиля, после чего водитель открыл дверь и вытолкал ее из машины. Судя по кадрам, девушка упала на землю и ударилась. Мужчина замахнулся на нее, не слушая ее испуганных криков.

— Не дай Бог где-то увижу, я тебя закопаю, — с этими словами водитель вернулся в машину, выкинул пакет девушки и уехал.

Москвичка осталась одна на дороге в незнакомой местности. Со слезами на глазах она показала последствия конфликта на камеру.

— Я не понимаю, что вообще сейчас произошло. Посмотрите, что он мне сделал. У меня лицо пульсирует. Он мне попал очень сильно в глаз, у меня глаз очень красный. Он зуб задел, губа тоже. Я сейчас стою как идиотка на этой дороге, я не знаю, где он меня высадил, — со слезами рассказала девушка.

В результате она добралась до дома и показала, что половина ее лица опухла, из носа, по ее словам, не останавливаясь, текла кровь, передает РЕН ТВ.

Похожий случай произошел в середине июля — таксист жестоко избил пассажира в центре Москвы. Между пассажиром и водителем такси произошел конфликт. В какой-то момент словесная перепалка переросла в драку. В конечном итоге водитель такси сломал пассажиру малую берцовую кость и скрылся с места происшествия.