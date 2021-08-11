Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Гинцбург рассказал о доклинических испытаниях назальной вакцины от COVID-19

Полина Долганова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Гинцбург рассказал о доклинических испытаниях назальной вакцины от COVID-19
Фото: Пресс-служба Совфеда

Доклинические испытания назальной формы вакцины от коронавирусной инфекции уже подошли к концу. В настоящее время решаются вопросы об урегулировании финансирования клинических исследований. Об этом рассказал директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

— Надо начинать «клинику» (клинические испытания — прим. «ВМ»). Но мы хотели провести это как один из этапов уже существующей вакцины, пропустив ряд стадий. Но это не было одобрено, — заявил он.

По его словам, все фазы исследования должны состояться от начала и до конца. Гинцбург отметил, что первая, вторая и третья фазы исследования назального препарата будут стоить около 400 миллионов рублей.

Он уточнил, что назальная вакцина представляет собой второй компонент отечественного препарата «Спутник V», который распыляется в нос пациента с помощью шприца со специальной насадкой. Гинцбург добавил, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также некоторые сотрудники Центра имени Н. Ф. Гамалеи уже опробовали на себе подобную вакцину, передает газета «Известия».

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». По состоянию на 6 августа полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 30 миллионов россиян, первым компонентом вакцинировано более 39 миллионов человек. Об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова. Лидерами по охвату населения вакцинацией являются Москва, Подмосковье, Белгородская область, Республика Тыва, а также Тюменская область.

Читайте также:
ВирусыАлександр ГинцбургЗдоровье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Судиться с бургером бесперспективно

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Олимпиада с привкусом горечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пирамида мечты для Емели на печи

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Какой пример подаем

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Батька еще поработает

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Благо, сделавшее нас рабами

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Накопить на все что хочешь

Все мнения
О проекте