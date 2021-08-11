Гинцбург рассказал о доклинических испытаниях назальной вакцины от COVID-19

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Доклинические испытания назальной формы вакцины от коронавирусной инфекции уже подошли к концу. В настоящее время решаются вопросы об урегулировании финансирования клинических исследований. Об этом рассказал директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

— Надо начинать «клинику» (клинические испытания — прим. «ВМ»). Но мы хотели провести это как один из этапов уже существующей вакцины, пропустив ряд стадий. Но это не было одобрено, — заявил он.

По его словам, все фазы исследования должны состояться от начала и до конца. Гинцбург отметил, что первая, вторая и третья фазы исследования назального препарата будут стоить около 400 миллионов рублей.

Он уточнил, что назальная вакцина представляет собой второй компонент отечественного препарата «Спутник V», который распыляется в нос пациента с помощью шприца со специальной насадкой. Гинцбург добавил, что спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также некоторые сотрудники Центра имени Н. Ф. Гамалеи уже опробовали на себе подобную вакцину, передает газета «Известия».

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». По состоянию на 6 августа полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 30 миллионов россиян, первым компонентом вакцинировано более 39 миллионов человек. Об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова. Лидерами по охвату населения вакцинацией являются Москва, Подмосковье, Белгородская область, Республика Тыва, а также Тюменская область.