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Эпидемиолог Роспотребнадзора: Ситуация с COVID-19 в России стабилизировалась

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Эпидемиолог Роспотребнадзора: Ситуация с COVID-19 в России стабилизировалась
Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Российской Федерации стабилизировалась, однако все еще остается напряженной. Об этом в среду, 11 августа, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная.

По ее словам, с каждой неделей в стране заболевает все меньшее количество людей.

— Ситуация с заболеваемостью COVID-19 стабилизировалась, но по-прежнему остается напряженной. В некоторых регионах сейчас наблюдается продолжающийся рост заболеваемости, в некоторых мы видим стабилизацию, а в каких-то даже прослеживается снижение темпов прироста заболевших, — цитирует Пшеничную РИА Новости.

Специалист добавила, что статистика в России меняется достаточно оперативно, однако данные по относительно благополучным регионам и тем частям РФ, где ситуация остается неблагоприятной, показывают, что коронавирусом стало болеть меньше пациентов, нежели ранее.

По состоянию на 10 августа за сутки в РФ зафиксировали 21 378 новых случаев заболевания коронавирусом. У 7,2 процента человек не было обнаружено клинических признаков болезни. Летальных случаев было зафиксировано 792. Вылечились от COVID-19 за сутки 18 729 пациентов.

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». По состоянию на 6 августа полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 30 миллионов россиян.

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