Экстрасенс Мехди Вафа составил топ-5 самых требовательных мужчин по знаку зодиака

Кадр из сериала «Форс-мажоры»

Среди мужчин часто встречаются те, кто регулярно предъявляет требования ко всем окружающим по поводу и без. Завышенные ожидания представителей сильного пола часто зависят от знака зодиака, уверен победитель «Битвы экстрасенсов» Мехди Эбрагими Вафа. Он назвал пять знаков зодиакального круга, представители которых часто требуют от других слишком многого.

На пятом месте в этом списке расположились Козероги. Этому знаку крайне важны детали. Козероги требовательны не только к близким, но и к себе. Их беспокоит манера общения, внешний вид, декор и много другое. Они часто могут раздувать из мухи слона.

Четвертое место достается Ракам. Представители этого знака ожидают, что все вокруг должны им соответствовать. Просьбы Рака в отношениях невозможно проигнорировать. При этом он достаточно щедр и может отдать последнее, что у него есть, любимому человеку, ожидая того же самого взамен.

Третье место уходит к Стрельцам, которые ждут в отношениях полного взаимопонимания. Для этого знака очень важно чувствовать связь с партнером, которая влияет на самооценку Стрельцов и на их мироощущение. На первом месте в списке требований этого знака находится преданность.

Второе место достается Водолеям. Этот знак отличается железными принципами. Разочаровать Водолея можно за одну секунду, если не оправдать его ожиданий. Лучший способ договориться с ним — поговорить открыто.

Самыми требовательными по своей природе являются Львы. Им важно контролировать все, что происходит вокруг. Они не любят чувствовать себя уязвимыми. Львам свойственно возвышать свою значимость в глазах других. Они искренне считают, что последнее слово в любом споре должно оставаться за ними, передает StarHit.

Также экстрасенс назвал пять самых придирчивых женщин по знаку зодиака. На последнее место он поставил Водолеев.