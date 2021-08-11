«Последний клуб, который должен шутить»: «Спартак» ответил на насмешки «Зенита» 

Фото: instagram.com/fcsm_official

Питерский футбольный клуб «Зенит» опубликовал ироничное сообщение на своей англоязычной странице в Twitter после проигрыша столичного «Спартака» в матче третьего тура Лиги чемпионов.

— Футбол, который пошел не по плану, — говорилось в сообщении петербуржцев. Так, по мнению многих, клуб высмеял мечту «Спартака» выйти в групповой раунд ЛЧ.

Football that didn’t go according to plan pic.twitter.com/fZZkamc4aA — FC Zenit in English✨ (@fczenit_en) August 10, 2021

В «Спартаке» не оставили эту насмешку без внимания. В ответ на шутку клуб напомнил сине-бело-голубым о том, что в группе Лиги сезона-2020/21 они набрали единственное очко и заняли четвертое место.

— Да, мы проиграли, но вы, пожалуй, последний клуб, который должен шутить о чужих неудачах в ЛЧ, — парировали красно-белые в своем Twitter.

Yep, we lost, but you are probably the last club that should joke about others' failures in UCL... https://t.co/GevMpFWwXo pic.twitter.com/ExkxOX4K9s — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) August 10, 2021

Московский клуб «Спартак» проиграл португальской команде «Бенфика» в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Теперь футболисты российского клуба сыграют в групповом этапе Лиги Европы.

Матч проходил в Лиссабоне во вторник, 10 августа. Он закончился со счетом 2:0. Голы в ворота «Спартака» забили Жоао Марио (58-я минута) и Роман Яремчук (90 + 2).