ФК «Спартак» проиграл «Бенфике» и выбыл из Лиги Чемпионов

Фото: twitter.com/fcsm_official

Футболисты московского «Спартака» проиграли португальскому клубу «Бенфике» в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Теперь они сыграют на групповом этапе Лиги Европы.

Матч проходил в Лиссабоне во вторник, 10 августа. Он закончился со счетом 2:0. Мячи забили Жоао Марио (58-я минута) и Роман Яремчук (90+2).

Вылетаем из Лиги чемпионов. Осенью нас ждёт групповой этап Лиги Европы.#БенфикаСпартак pic.twitter.com/ufwHKpvza7 — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 10, 2021

Первый матч, который состоялся в Москве 4 августа, завершился победой «Бенфике» со счетом 2:0. В раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов португальский клуб встретится с нидерландским ПСВ.

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы пройдет 27 августа.