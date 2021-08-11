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ФК «Спартак» проиграл «Бенфике» и выбыл из Лиги Чемпионов

Юлия Курганова

Спорт
ФК «Спартак» проиграл «Бенфике» и выбыл из Лиги Чемпионов
Фото: twitter.com/fcsm_official

Футболисты московского «Спартака» проиграли португальскому клубу «Бенфике» в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Теперь они сыграют на групповом этапе Лиги Европы.

Матч проходил в Лиссабоне во вторник, 10 августа. Он закончился со счетом 2:0. Мячи забили Жоао Марио (58-я минута) и Роман Яремчук (90+2).

Первый матч, который состоялся в Москве 4 августа, завершился победой «Бенфике» со счетом 2:0. В раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов португальский клуб встретится с нидерландским ПСВ.

Жеребьевка группового этапа Лиги Европы пройдет 27 августа.

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