ФК «Спартак» проиграл «Бенфике» и выбыл из Лиги Чемпионов
Футболисты московского «Спартака» проиграли португальскому клубу «Бенфике» в ответном матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов. Теперь они сыграют на групповом этапе Лиги Европы.
Матч проходил в Лиссабоне во вторник, 10 августа. Он закончился со счетом 2:0. Мячи забили Жоао Марио (58-я минута) и Роман Яремчук (90+2).
Вылетаем из Лиги чемпионов. Осенью нас ждёт групповой этап Лиги Европы.#БенфикаСпартак pic.twitter.com/ufwHKpvza7— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 10, 2021
Первый матч, который состоялся в Москве 4 августа, завершился победой «Бенфике» со счетом 2:0. В раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов португальский клуб встретится с нидерландским ПСВ.
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы пройдет 27 августа.