Отборочный матч ЧМ-2022 между Россией и Мальтой состоится на стадионе «Спартака»
Отборочный матч чемпионата мира по футболу-2022 между сборными России и Мальты состоится на стадионе столичного клуба «Спартак» 7 сентября. Об этом сообщается в Telegram-канале российской национальной команды.
— Отборочный матч ЧМ-2022 против Мальты примет «Открытие Банк Арена»! #НашиПарни сыграют на стадионе «Спартака» впервые за 4 года, — говорится в сообщении.
Встреча запланирована на 21:45 по московскому времени. Изначально предполагалось, что игра состоится в Волгограде, однако в конце июля матч перенесли в Москву из-за распространения коронавирусной инфекции.
Российская сборная в ближайшей встрече отборочного турнира ЧМ-2022 встретится в «Лужниках» с хорватской командой 1 сентября.
После трех туров Россия с шестью очками в активе располагается в группе Н.