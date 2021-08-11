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Отборочный матч ЧМ-2022 между Россией и Мальтой состоится на стадионе «Спартака»

Полина Долганова

Спорт
Отборочный матч ЧМ-2022 между Россией и Мальтой состоится на стадионе «Спартака»
Фото: Twitter / ФК Спартак-Москва

Отборочный матч чемпионата мира по футболу-2022 между сборными России и Мальты состоится на стадионе столичного клуба «Спартак» 7 сентября. Об этом сообщается в Telegram-канале российской национальной команды.

— Отборочный матч ЧМ-2022 против Мальты примет «Открытие Банк Арена»! #НашиПарни сыграют на стадионе «Спартака» впервые за 4 года, — говорится в сообщении.

Встреча запланирована на 21:45 по московскому времени. Изначально предполагалось, что игра состоится в Волгограде, однако в конце июля матч перенесли в Москву из-за распространения коронавирусной инфекции.

Российская сборная в ближайшей встрече отборочного турнира ЧМ-2022 встретится в «Лужниках» с хорватской командой 1 сентября.

После трех туров Россия с шестью очками в активе располагается в группе Н.

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