Парк Горького отметит 93-й день рождения

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Парк Горького 12 августа приглашает посетителей на празднование своего 93-летия.

В Арке Главного входа гостей будут приветствовать молодые мызыканты, которые подарят атмосферу настоящего фестиваля.

Зеленая школа зовет взрослых и детей принять участие в разнообразных мастер-классах. Здесь можно превратить самые популярные достопримечательности парка в объекты современного искусства; создать собственный маршрут и нанести его на карту парка в технике «коллаж»; в гончарной мастерской создать фигурки животных и птиц; сделать «Фотографию на память»; воссоздать достопримечательности парка из глины.

В Музее Парка Горького откроется фотовыставка Кирилла Симакова «Моя Москва», где собраны снимки столицы с неповторимой архитектурой и культурой.

Участие в мастер-классах бесплатное, по регистрации.

Фотовыставку можно посмотреть по билету в музей, сообщается на сайте парка.

12 августа Мосприрода зовет горожан на экологический праздник «Ква-фест», посвященный представителям класса земноводных. Гости праздника смогут принять участие в увлекательном квесте, тематических играх и мастер-классах. Лягушки, жабы, тритоны и другие представители класса земноводных откроют все свои секреты.