Туристический сервис Russpass подготовил новые летние маршруты по Москве

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Шелепихинская набережная Карта всех событий

На портале туристического сервиса Russpass появились три новых летних прогулочных маршрута по столице. Путешественники смогут пройтись вдоль набережных и посетить парки, полюбоваться павильонами ВДНХ, а также увидеть город с высоты птичьего полета. Маршруты включают в себя пять–шесть остановок, а их продолжительность составляет несколько часов.

Маршрут «Набережные Москвы-реки» придется по душе тем, кто хочет отдохнуть у воды и насладиться красотой городских пейзажей. Прогулка включает в себя сразу три набережные: Шелепихинскую, Краснопресненскую и Тараса Шевченко. Также путешественники смогут пройтись возле голландских прудов в парке «Красная Пресня» и полюбоваться панорамой столицы со смотровой площадки комплекса «Москва-Сити».

Любителям природного ландшафта подойдет маршрут «В эпицентре городской жизни». Он пролегает сразу через три зеленые зоны: Воронцовский парк, Парк Горького и Нескучный сад. Маршрут прекрасно дополняют посещение Дарвиновского музея и пространства рядом с памятником первому космонавту Юрию Гагарину.

Уютный маршрут «Выходной на улице Вильгельма Пика» включает в себя посещение достопримечательностей в окрестностях одноименной улицы. Прогулка начинается у Ростокинского акведука — уникального сооружения, которое выполняло функцию самотечного водопровода. Далее путешественники увидят монумент «Рабочий и колхозница» и завершат прогулку в парке «Сад будущего», сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Сервис Russpass создан в качестве помощника для планирования путешествий и знакомства с достопримечательностями и историей России. С его помощью можно выбрать тур, маршрут или экскурсию, купить билеты на самолет или поезд, составить культурную программу.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что за год турсервисом Russpass воспользовались 1,3 миллиона человек.