«Дети – не бабье дело»: доктор Комаровский дал совет молодым семьям

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Врач-педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский рассказал, какие ошибки допускают родители, когда в их доме появляется младенец. Он считает, что женщине не нужно после рождения малыша считать себя героиней, ведь технический прогресс сильно помогает современным мамам в ведении хозяйства.

-Материнство перестало быть подвигом. Вы имеете возможность не стирать, не готовить, у вас есть системы детской безопасности и возможность путешествовать с детьми любого возраста. Казалось бы, размножайся и радуйся! Но вместо того, чтобы заниматься спортом с детьми и путешествовать, современные мамы сплошь и рядом после родов впадают в депрессию, перестают быть женщинами, обмениваются страшилками друг с другом в Инстаграме, ищут у детей болезни. Становятся рабами собственных детей, - рассказывает доктор в интервью на своем канале на YouTube.

Именно поэтому, по его мнению, главная задача педиатра – не лечить простуды, а объяснить родителям, и в первую очередь папам, что же это такое – семья и как правильно организовать в ней микроклимат.

- Для меня самое главное – научить молодую маму перестать чувствовать себя героиней, чтобы она не перестала быть женщиной, сохранила свою красоту, либидо, чтобы высыпалась! Беременность – это совместный процесс, и рожать нужно тогда, когда вы оба хотите. Но тогда мужчина, который хочет быть отцом, должен все знать. Это не бабье дело – дети. И я должен ему объяснить, что твоя счастливая мужская жизнь, красавица-жена, возможность выспаться и ваши постельные хотелки зависят от того, как ты выстроишь образ семьи, как ты дашь ей выспаться, как ты дашь ей по рукам, чтобы она дурных экспериментов с детьми не принимала, как разгонишь бабушек и дедушек, которые лезут. Вот этому надо учить, чем я и занимаюсь, - считает доктор.

Ранее доктор Комаровский дал советы, как детям не заболеть коронавирусом в школе.