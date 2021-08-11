За последние сутки в России выявили 21 571 новый случай коронавируса

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

За последние 24 часа в России выявили 21 571 новый случай заболевания коронавирусной инфекции в 85 регионах. Об этом в среду, 11 августа, сообщили в Telegram-канале оперштаба Москвы.

Отмечается, что 8,1 процента заболевших не имели клинических проявлений инфекции.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За последний день в стране было зафиксировано 799 летальных исходов в связи с COVID-19.

Послед прохождения лечения от коронавируса в России за сутки полностью поправились 20 067 человек.

По количеству заболевших в РФ продолжает лидировать Москва. За 24 часа в российской столице заболели 2076 горожан.

Фото: Стопкоронавирус.рф

До этого заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная заявила, что ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Российской Федерации стабилизировалась, однако все еще остается напряженной. По ее словам, с каждой неделей в стране заболевает все меньшее количество людей.

Специалист добавила, что статистика в России меняется достаточно оперативно, однако данные по относительно благополучным регионам и тем частям РФ, где ситуация остается неблагоприятной, показывают, что коронавирусом стало болеть меньше пациентов, нежели ранее.