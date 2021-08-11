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Британца задержали в ФРГ по подозрению в работе на спецслужбы России

Полина Долганова

Политика
Британца задержали в ФРГ по подозрению в работе на спецслужбы России
Фото: russische-botschaft.ru / Официальный сайт посольства России в ФРГ

Гражданина Великобритании задержали в Германии по подозрению в работе «на российские спецслужбы». Об этом в среду, 11 августа, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры ФРГ.

— Обвиняемый подозревается в том, что самое позднее с ноября 2020 года он сотрудничал с иностранной спецслужбой, — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства уточнили, что до своего задержания британец по имени Дэвис С. был сотрудником британского посольства в Берлине.

По данным ведомства, он «как минимум единожды смог передать представителю российской спецслужбы документы, полученные им в ходе работы».

В сообщении также говорится, что подозреваемого наградили за передачу информации. Он получил на руки некоторую сумму денег.

Британца задержали 10 августа в городе Потсдам. В месте проживания злоумышленника и в его офисе прошли обыски.

Операция стала возможной благодаря сотрудничеству ведомств ФРГ и Великобритании, передает РИА Новости.

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