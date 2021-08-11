Ученый опроверг невозможность создания коллективного иммунитета к COVID-19

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Создание коллективного иммунитета к коронавирусу возможно и в условиях распространения «дельта»-штамма. Просто процесс замедляется. Кроме того, вакцинация защищает человека лучше при появлении нового штамма в популяции, нежели иммунитет после перенесенной болезни. Такого мнения придерживается доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

Инфекционист из Великобритании, директор группы Оксфорда по разработке вакцины от COVID-19 профессор Эндрю Поллард заявил, что достижение коллективного иммунитета к коронавирусу у населения невозможно при распространении «дельта»-штамма. Он сказал, что «дельта» будет передаваться до тех пор, пока полностью все население не привьется.

Также инфекционист посчитал, что дополнительная «бустерная» доза вакцин может не понадобиться. По его словам, несмотря на то что уровень антител, полученных после вакцинации, со временем уменьшается, иммунная система человека «помнит» вакцину годами и может обеспечить защиту организма.

— Любой доминирующий штамм может по-разному влиять на формирование коллективного иммунитета, но ни один не «опрокидывает» его целиком. «Дельта» в самом деле частично преодолевает иммунитет, полученный популяцией к нулевому (уханьскому) штамму, но это обстоятельство лишь замедляет, а не отменяет коллективный иммунитет, — сказал Аграновский.

По его словам, важно учитывать, что иммунитет, полученный в результате перенесенной инфекции отличается от вакцинного иммунитета. Последний защищает людей лучше при появлении нового штамма в популяции. Ученый отметил, что вакцинация препаратами Pfizer или «Спутник V» дает высокий титр нейтрализующих антител, которые эффективно подавляют штамм «дельта» и другие новые штаммы, к S-белку нулевого штамма.

— Коллективный иммунитет при массовой вакцинации будет более надежным. При эпидемии надо уметь и лечить тяжелые случаи, и соблюдать санитарные меры, и вакцинироваться. Тактика «сосредоточиться на чем-то одном» не будет хороша, — заключил ученый.

В России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19: «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». По состоянию на 6 августа полный курс вакцинации от коронавируса прошли более 30 миллионов россиян. Лидерами по охвату населения вакцинацией являются Москва, Подмосковье, Белгородская область, Республика Тыва, а также Тюменская область.