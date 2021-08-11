Инфекционист назвал невозможным создание коллективного иммунитета к COVID-19

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Инфекционист из Великобритании, директор группы Оксфорда по разработке вакцины профессор Эндрю Поллард назвал достижение коллективного иммунитета к коронавирусу у населения невозможным в условиях распространения «дельта»-штамма.

По его словам, проблема заключается в том, что «дельта» будет передаваться до тех пор, пока полностью все население не будет вакцинировано, только тогда вирус перестанет существовать в обществе.

— Проблема состоит в том, что этот вирус — не корь. Если 95 процентов населения вакцинированы против кори, то вирус не может передаваться в популяции. Вариант «дельта» будет все еще заражать тех людей, кто вакцинировался. Это означает, что любой, кто не вакцинирован, в какой-то момент встретит вирус, — заявил ученый, передает газета The Guardian.

В то же время, Поллард не считает, что дополнительная «бустерная» доза вакцин может понадобиться. Он утверждает, что несмотря на то, что уровень антител, полученных после вакцинации, со временем снижается, иммунная система человека «помнит» вакцину десятилетиями и может обеспечить определенный уровень защиты организма.

В Минздраве назвали сроки достижения коллективного иммунитета от COVID-19. Коллективный иммунитет к коронавирусу в России в 80–90 процентов может быть достигнут в течение нескольких месяцев.