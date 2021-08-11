Новый штамм коронавируса «йота» с высокой летальностью выявлен в Нью-Йорке

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В Нью-Йорке обнаружили новый штамм COVID-19, получивший название «йота». Об этом со ссылкой на статью портала препринтов MedRxiv сообщил главный внештатный специалист Министерства здравоохранения России по медицинской профилактике УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

— Он дает летальность аж до 82 процентов, особенно в возрастном диапазоне старше 45 лет, и передается по сравнению с другими мутациями на 25 процентов быстрее, — рассказал он.

Ученый добавил, что новый штамм коронавируса способен уходить от иммунного ответа. Этот вариант более патогенный и заразный, чем другие.

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков отметил, что о штамме «йота» пока мало что известно. Говорить о его способности к распространению преждевременно.

— Если растет, значит, есть эволюционные преимущества, которые позволяют успешно конкурировать с другими линиями штаммов, — пояснил специалист изданию Ura.ru.

Он предположил, что COVID-19 продолжит мутировать по линиям «лямбда», «дельта»и «гамма», из которых будут появляться новые штаммы.

Британский профессор спрогнозировал будущее коронавирусной инфекции. Коронавирус станет принципиально иным заболеванием и превратится, как и другие виды COVID-19, в еще одну причину простуды.