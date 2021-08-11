«Что скажет врач»: Винер-Усманова объяснила, от чего зависит карьера Авериной

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У российской гимнастки Дины Авериной есть проблемы со спиной. Ее дальнейшая карьера будет зависеть от состояния здоровья и рекомендаций врачей. Об этом рассказала президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.

— У нее были проблемы со спиной... Разговоров об операции не идет, просто речь о том, чтобы сохранить ее в нормальном состоянии, — рассказала тренер.

По ее словам, целеустремленный характер спортсменки помог ей сохранить такое состояние здоровья, которое дало возможность выступить на Олимпийских играх, но, к сожалению, не выиграть их.

Винер-Усманова также добавила, что Аверина, возможно, сможет завоевать золото на Олимпиаде в будущем.

— Все будет зависеть от того, что скажет врач, потому что я работаю только со здоровыми детьми. Это мой закон, — подытожила собеседница РИА Новости.

По поводу карьеры сестры Дины, Арины Авериной, президент ВФХГ сказала, что спортсменка собирается ее продолжить и выступить на чемпионате мира в октябре.

Тренер добавила, что Дина и Арина являются очень умными девушками, которые обожают свой вид спорта.

7 августа россиянка Дина Аверина стала серебряным призером в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике. Из-за этого российская сборная впервые с 1996 года осталась без золота в данной дисциплине. После всех четырех видов многоборья в активе российской спортсменки было 107,650 балла. Золотую медаль завоевала израильтянка Линой Ашрам, набрав в общей сложности 107,800 балла.

Спортсменка из России идеально выступила в упражнении с лентой, а золотая медалистка, израильтянка Ашрам, дрогнула и уронила предмет. Аверина получила 24 балла. Российские тренеры подали протест на пересмотр оценки, но он был отклонен. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что комитет сразу после завершения финала у гимнасток решил, что не будет закрывать глаза на эту ситуацию.