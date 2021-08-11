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«Я был бомжом»: Владимир Стеклов рассказал о последствиях развода с дочкой Марка Захарова

Анна Михалюк

Общество
«Я был бомжом»: Владимир Стеклов рассказал о последствиях развода с дочкой Марка Захарова
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Народный артист России Владимир Стеклов рассказал о своей жизни со второй супругой Александрой Захаровой. Брак продлился 9 лет, но дочь Марка Захарова приняла решение завершить отношения.

Артист рассказал, что после развода фактически оказался бомжом.

— Квартира была на мое имя, новая, где мы проживали. Саша попросила сделать ей дарение. Я сделал. Потом она попросила меня выписаться оттуда, а мне некуда было выписываться, потому что у меня не было жилплощади никакой. И я был вот таким бомжом формально, — вспоминает Стеклов в интервью на программе «Судьба человека».

В результате с одной сумкой в руках актер ушел из семьи, но обиды на супругу за это он никогда не держал.

— Может быть, но она не носила такого характера, что отобрали у меня что-то, выкинули. Никогда, нет, — говорит Стеклов.

Артист вспоминает, как получил квартиру. Ее выдали Стеклову по решению действующего тогда мэра Москвы Юрия Лужкова.

— Я понимаю, что по этическим соображениям у Саши все есть, а у меня — ничего. Поэтому, наверное, было неудобно Александре давать квартиру. Это уж совсем! А вот давайте Стеклову, у него же ничего нет, — вспоминает актер.

Владимир Стеклов рассказал, что после развода он ушел из театра «Ленком», в котором проработал более 10 лет. О причинах расставания он не рассказал, однако развеял слухи об адюльтере и его связях с темнокожей американкой.

5 августа стало известно, что Владимир Стеклов госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Жена артиста находится также в больнице.

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