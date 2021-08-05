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Стало известно о состоянии госпитализированного с COVID-19 Владимира Стеклова

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Стало известно о состоянии госпитализированного с COVID-19 Владимира Стеклова
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Госпитализированный с коронавирусной инфекцией российский актер Владимир Стеклов находится в стабильном состоянии. Об этом рассказал директор Московского Современного художественного театра Руслан Банковский.

По его словам, в свободное время в медучреждении актер работает над инсценировкой по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Он добавил, что жена артиста также находится в больнице. Ее состояние оценивается как тяжелое, но не критическое.

Актер был госпитализирован с COVID-19 в среду, 28 июля, передает ТАСС.

Недавно Сергей Боярский, сын знаменитого актера Михаила Боярского, рассказал о состоянии своего отца, которого выписали из больницы после перенесенной коронавирусной инфекции. По его словам, Боярский-старший планировал ревакцинироваться, но не успел. Сергей предположил, что отец мог заразиться на репетиции, один из участников которой жаловался на самочувствие.

Сын народного артиста отметил, что Михаил Боярский избежал поражения легких и низкой сатурации, несмотря на солидный возраст и наличие заболеваний.

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