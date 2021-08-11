На ВДНХ стартует сезон вечерних экскурсий

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Главная выставка страны приглашает посетителей с 13 августа присоединиться к вечерним экскурсиям. По пятницам и средам гости могут совершить прогулку «Культурный код ВДНХ. В свете вечерних фонарей», а по субботам и воскресеньям — экскурсию «Вечерние огни ВДНХ».

Экскурсия «Культурный код ВДНХ. В свете вечерних фонарей» представит ретроспективный взгляд на выставку. Свое начало прогулка берет в Музее ВДНХ, где посетители увидят архивные киноленты и представят внешний облик выставки в советскую эпоху. Далее экскурсанты отправятся на Центральную аллею, где перед ними в свете огней предстанут исторические павильоны.

Прогулка на закате «Вечерние огни ВДНХ» покажет пространство выставки в свете заходящего солнца. Гостей осмотрят главные достопримечательности ВДНХ: арку Главного входа, фонтаны и исторические павильоны Центральной аллеи. Сотни огней украсят фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок».

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте ВДНХ.

Кроме того, Музей Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ представит выставку «100 лет итальянского стиля. Автомобили Нуччо Бертоне». Экспозиция приурочена к проводимому году сотрудничества музеев Италии и России.