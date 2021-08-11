Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Выставка русской религиозной гравюры XVII–XIX веков открыта в Музее имени Рублева

Ольга Маркова

Развлечения
Выставка русской религиозной гравюры XVII–XIX веков открыта в Музее имени Рублева
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Музей имени Андрея Рублева до 29 августа представляет москвичам и гостям столицы выставку «Дозволено духовной цензурой. Русская религиозная гравюра XVII–XIX веков».

Русская религиозная гравюра — одно из малоизвестных явлений художественной культуры. Произведения искусства перед выпуском подвергались обязательной церковной цензуре. На выставке можно увидеть гравюры во всем многообразии — от первой половины XVII до середины XIX века. Здесь есть как отдельные гравюры, так и проиллюстрированные ими книги духовного содержания.

Посетители смогут оценить ранние произведения XVII века, выполненные основоположниками русской гравюры на металле, московскими граверами-серебряниками Афанасием Трухменским, Леонтием Буниным и Василием Андреевым. В Петровскую эпоху работали мастера Алексей и Иван Зубовы. Панораму религиозной гравюры Нового времени показывают произведения граверов академической выучки и народных мастеров.

Особое место в экспозиции отведено видам российских монастырей. Это как собственные издания обителей, так и листы, исполненные по их заказу в Москве, Санкт-Петербурге и других городах.

Посмотреть выставку можно по билету в музей, сообщается на сайте организации.

Читайте также:
ВыставкимузейРелигия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Березин
Игорь Березин

Как изменится рынок продуктов

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Судиться с бургером бесперспективно

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Выйти из розового сумрака

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Олимпиада с привкусом горечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пирамида мечты для Емели на печи

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Какой пример подаем

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Батька еще поработает

Все мнения
О проекте