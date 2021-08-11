Выставка русской религиозной гравюры XVII–XIX веков открыта в Музее имени Рублева

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Музей имени Андрея Рублева до 29 августа представляет москвичам и гостям столицы выставку «Дозволено духовной цензурой. Русская религиозная гравюра XVII–XIX веков».

Русская религиозная гравюра — одно из малоизвестных явлений художественной культуры. Произведения искусства перед выпуском подвергались обязательной церковной цензуре. На выставке можно увидеть гравюры во всем многообразии — от первой половины XVII до середины XIX века. Здесь есть как отдельные гравюры, так и проиллюстрированные ими книги духовного содержания.

Посетители смогут оценить ранние произведения XVII века, выполненные основоположниками русской гравюры на металле, московскими граверами-серебряниками Афанасием Трухменским, Леонтием Буниным и Василием Андреевым. В Петровскую эпоху работали мастера Алексей и Иван Зубовы. Панораму религиозной гравюры Нового времени показывают произведения граверов академической выучки и народных мастеров.

Особое место в экспозиции отведено видам российских монастырей. Это как собственные издания обителей, так и листы, исполненные по их заказу в Москве, Санкт-Петербурге и других городах.

Посмотреть выставку можно по билету в музей, сообщается на сайте организации.