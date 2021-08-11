«И так дадут»: что мешает Лукашенко признать Крым российским

Фото: Администрация президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не может признать Крым частью России, потому что желает проводить многовекторную политику, и даже в условиях международной изоляции и санкций его позиция в этом вопросе остается неизменной. Об этом в беседе с «Вечерней Москвы» рассказал генеральный директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев.

Ранее лидер соседней страны назвал условия признания Крыма. По словам Лукашенко, это произойдет тогда, когда последний российский олигарх начнет поставлять туда продукты.

— У таких стран, как Белоруссия, одна и та же позиция: они хотят дружить с Западом, а кормиться с Востока. Подобные ситуации меняет лишь интенсивность словоизвержения. В стабильных условиях Лукашенко вообще старался бы не говорить о России лишний раз. Точнее, он говорил бы о России, только находясь в России. В сегодняшней ситуации он много говорит о России и нашей дружбе, но политику продолжает ту же самую и менять ее не собирается. Границы могут когда-нибудь открыть, а если признаешь Крым российским — шансов на это уже не будет, — считает Журавлев.

По словам эксперта, президент Белоруссии убежден, что за российские деньги бороться не надо — русские и так дадут. А любую копейку Запада надо отрабатывать, чем он и занимается даже в условиях конфронтации со значительной частью внешнего мира.

— То, что он говорит о признании Крыма российским только после того, как наши олигархи начнут туда поставки, — это из серии «когда рак на горе свистнет». Дело не в Крыме. Признав Крым российским, Лукашенко подтвердит, что он наш союзник, а он этого совершенно не хочет. Он хочет, чтобы мы давали ему бесплатные нефть и газ, прощали долги, но дружить он будет с Германией, — констатировал спикер.

Аналогичная ситуация, напоминает эксперт, была когда-то с Украиной, и она стала одной из причин Майдана в 2013 году. Схема действовала похожая: дружба, льготы со стороны России и так далее, но при этом движение в сторону ассоциации с Евросоюзом.

— Москва в тот момент проснулась и решила, что это уже слишком. Мы обычно молча переживали такие вещи, но тут уже нервы не выдержали. Украина поняла, что кормить могут перестать, и начала лавировать. Долавировалась, — уточнил специалист.

Лукашенко, несмотря ни на что, по-прежнему хочет усидеть на двух стульях. И всем элитам стран СНГ хочется того же. Экономически эти государства до сих пор привязаны к России, хоть с годами эта связь и ослабевает. При этом политически они ориентируются на Запад, подчеркивает Журавлев, ибо богатым людям там живется комфортнее. Да и похожими они хотят быть не на российских чиновников, а на американских миллиардеров, заключил собеседник «ВМ».