Владимир Соловьев пригрозил Алексею Панину тюрьмой за призыв плюнуть в него

Фото: Пресс-служба МУФ

Журналист Владимир Соловьев отреагировал на высказывание актера Алексея Панина. Артист пообещал дать 500 евро тому, кто плюнет в известного телеведущего. Перед тем, как ответить, он напомнил, что Панин — это известный актер, который давно «умер» и «возродился как извращенец», а после показал интервью актера с участием Александра Гордона, где Панин сам называет себя извращенцем.

— Я советуюсь с адвокатами, и у меня есть выбор: я могу обратиться и создать большую неприятность для гражданина Панина. Для него может быть закрыта Европа навсегда. За этот призыв он может получить тюремный срок. Кроме того, тем гражданам, которые попробуют заработать эти 500 евро, придется, очевидно, отсидеть как минимум суток 15, а затем, может, и побольше, потому что действовать они будут как наемники. Можно будет получить уже не только за «хулиганку», — предостерегает ведущий.

Ссора разгорелась из-за реакции Соловьева на спектакль с участием Лии Ахеджаковой, который телеведущий назвал «позорищем», а актрису — «стареющим посмешищем», также он увидел в нем пропаганду ЛГБТ. Алексей Панин решил заступиться за Ахеджакову и придумал план мести с плевком в ведущего. Инициативу актера поддержала Ксения Собчак. В своем Telegram-канале она разместила его пост и подписала: «Для тех, кто хочет заработать 500 евро, Алексей Панин предлагает работу».