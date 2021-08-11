Юрист: Законность акции «Миллион призов — #ВыбираемВместе» не вызывает сомнений

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Акция «Миллион призов — #ВыбираемВместе» среди участников дистанционного электронного голосования (ДЭГ) является законной. Об этом заявил доктор юридических наук, адвокат, телеведущий Павел Астахов.

— В этой программе участвует Московская торгово-промышленная палата (МТПП), которая является общественной организацией и в том числе поддерживает население. И поскольку в Москве проводится много социальных программ и одна из этих программ совпадает с электронным голосованием, то можно сказать что все легально и законно, — рассказал адвокат.

Астахов добавил, что акция не является лотереей, так как при этом никто не проигрывает, так что в этом не может быть никаких сомнений. Программа, по его словам, абсолютно законна и полезна, так как направлена на заботу о социальном благополучии людей.

Подобные программы проводятся в США и Европе, подчеркнул Астахов. «Миллион призов — #ВыбираемВместе» позволит сократить число заболевших коронавирусом за счет снижения рисков от посещения участка для голосования, приводит слова юриста агентство городских новостей «Москва».

МТПП 10 августа предложила московским властям провести программу стимулирования гражданской активности «Миллион призов — #ВыбираемВместе» среди участников дистанционного электронного голосования.

По словам президента палаты Владимира Платонова, бизнес в городе постепенно возвращается к своим доковидным показателям. Тем не менее, по его словам, сохраняется вероятность введения новых ограничений. Поэтому предприниматели хотят повысить интерес москвичей к электронному голосованию, которое безопасно с точки зрения здоровья, добавил Платонов.

Голосование за депутатов Госдумы, депутатов Мосгордумы и муниципальных депутатов района Щукино будет проходить с 17 по 19 сентября 2021 года.