Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

ВОЗ планирует одобрить вакцину «Спутник V» к середине сентября

Иван Юминов

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
ВОЗ планирует одобрить вакцину «Спутник V» к середине сентября
Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) к середине сентября. Об этом заявила помощник генерального директора организации Марианджела Симао в среду, 11 августа.

— По «Спутнику V» мы в настоящее время проводим юридические процедуры. Мы также начали анализировать эту вакцину на предмет включения в портфель механизма COVAX, — рассказала она.

ВОЗ рассчитывает, что процесс одобрения может быть завершен в середине сентября, приводит слова Симао ТАСС.

10 августа представитель Института по социальной безопасности Сан-Марино Франко Кавалли заявил, что антитела к COVID-19 после второй дозы «Спутника V» появились у 99 процентов участников совместного исследования властей Сан-Марино и римского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани.

Римскому институту предстоит провести качественный анализ этих антител. Российской вакциной привиты почти 20 тысяч жителей Сан-Марино. Кавалли отметил, что были случаи заражения COVID-19 между двумя дозами, а также после второй, но точных данных на этот счет пока нет.

«Спутник V» одобрен для применения в 69 странах с общим населением более 3,7 миллиарда людей.

Читайте также:
КоронавирусВОЗВакцинация
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Давайте просто в них поверим

Игорь Березин
Игорь Березин

Как изменится рынок продуктов

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Судиться с бургером бесперспективно

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Выйти из розового сумрака

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Олимпиада с привкусом горечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пирамида мечты для Емели на печи

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Какой пример подаем

Все мнения
О проекте