ВОЗ планирует одобрить вакцину «Спутник V» к середине сентября

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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть одобрена Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) к середине сентября. Об этом заявила помощник генерального директора организации Марианджела Симао в среду, 11 августа.

— По «Спутнику V» мы в настоящее время проводим юридические процедуры. Мы также начали анализировать эту вакцину на предмет включения в портфель механизма COVAX, — рассказала она.

ВОЗ рассчитывает, что процесс одобрения может быть завершен в середине сентября, приводит слова Симао ТАСС.

10 августа представитель Института по социальной безопасности Сан-Марино Франко Кавалли заявил, что антитела к COVID-19 после второй дозы «Спутника V» появились у 99 процентов участников совместного исследования властей Сан-Марино и римского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани.

Римскому институту предстоит провести качественный анализ этих антител. Российской вакциной привиты почти 20 тысяч жителей Сан-Марино. Кавалли отметил, что были случаи заражения COVID-19 между двумя дозами, а также после второй, но точных данных на этот счет пока нет.

«Спутник V» одобрен для применения в 69 странах с общим населением более 3,7 миллиарда людей.