Музей Есенина позвал горожан поучаствовать в детективной игре

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Московский государственный музей С. А. Есенина приглашает жителей и гостей столицы 13, 20 и 27 августа принять участие в новой комбинированной программе «Преступление в Замоскворечье» с обзорной экскурсией.

Занятие ориентировано на тех, кто хочет ощутить колорит времени конца XIX — начала XX века, окунуться в реалии происходящих в то время событий, ощутить себя причастным к жизни и творчеству С. Есенина и его современников. Участники узнают много интересных подробностей о личности поэта.

В игре «Преступление в Замоскворечье» гости музея становятся одними из персонажей действа. Никто не знает, кто преступник: может быть, гимназист, совершенно неподозрительный на первый взгляд, или городовой, чей свисток был командой догонять преступника всем вместе. Или гувернантка, которая учит воспитанниц читать по афише концерта знаменитого в то время письма. А может, это простой дворник, который сам подмечает каждую мелочь и докладывает в полицию обо всем, что происходит вокруг. В прежние времена на городских улицах можно было встретить и шарманщика. Посетителям музея предстоит разобраться, кто же является преступником.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.