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Москвичей предупредили о сильном ветре до утра 12 августа

Иван Юминов

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Москвичей предупредили о сильном ветре до утра 12 августа
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Сильный ветер до 17 метров в секунду ожидается в Москве до 11:00 четверга, 12 августа. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства.

— Сегодня с 20:00 и до 11:00 12 августа возможно усиление ветра до 17 метров в секунду, — рассказали в ведомстве.

Горожанам посоветовали не укрываться под деревьями, а также не оставлять рядом с ними автомобили, отмечается в Telegram-канале комплекса.

В связи с непогодой заместитель мэра Москвы в правительстве города Петр Бирюков сообщил, что городские службы переведены в режим повышенной готовности. В отдельных районах города может выпасть до 30 миллиметров осадков — почти 40 процентов от месячной нормы августа.

Бирюков подчеркнул, что на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания.

В местах возможного скопления воды размещена спецтехника, а также организовано дежурство бригад «Мосводостока».

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