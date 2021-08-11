Медики объяснили, почему ноги должны выглядывать из-под одеяла во время сна

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Высовывать ночью ноги из-под одеяла ночью важно для здорового сна, так как таким образом организм человека лучше регулирует температуру. К такому выводу пришли врачи.

— Тело немного понижает температуру во время сна: оно стремится к охлаждению, поскольку организм естественным образом замедляет процессы функционирования внутренних систем, и некоторое снижение телесного тепла необходимо, чтобы нормально спать, — цитирует специалистов Пятый канал.

Медики утверждают, что полностью накрытые одеялом люди перегреваются, обильно потеют и чаще страдают нарушениями сна.

Таким образом, если человек во сне высовывает ноги наружу, это помогает организму быстрее выделять жар, который может нарушить сон.

Для качественного сна врачи порекомендовали соблюдать температурный режим. Так, температура в комнате ночью должна быть 15-18 градусов тепла.

О секретах правильного сна рассказала кандидат медицинских наук, врач-сомнолог Софья Черкасова.