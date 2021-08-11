Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Медики объяснили, почему ноги должны выглядывать из-под одеяла во время сна

Анастасия Колоскова

Общество
Медики объяснили, почему ноги должны выглядывать из-под одеяла во время сна
Фото: Pexels

Высовывать ночью ноги из-под одеяла ночью важно для здорового сна, так как таким образом организм человека лучше регулирует температуру. К такому выводу пришли врачи.

— Тело немного понижает температуру во время сна: оно стремится к охлаждению, поскольку организм естественным образом замедляет процессы функционирования внутренних систем, и некоторое снижение телесного тепла необходимо, чтобы нормально спать, — цитирует специалистов Пятый канал.

Медики утверждают, что полностью накрытые одеялом люди перегреваются, обильно потеют и чаще страдают нарушениями сна.

Таким образом, если человек во сне высовывает ноги наружу, это помогает организму быстрее выделять жар, который может нарушить сон.

Для качественного сна врачи порекомендовали соблюдать температурный режим. Так, температура в комнате ночью должна быть 15-18 градусов тепла.

О секретах правильного сна рассказала кандидат медицинских наук, врач-сомнолог Софья Черкасова.

Читайте также:
ногисонЗдоровье
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Давайте просто в них поверим

Игорь Березин
Игорь Березин

Как изменится рынок продуктов

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Судиться с бургером бесперспективно

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Выйти из розового сумрака

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Олимпиада с привкусом горечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пирамида мечты для Емели на печи

Митрополит Калужский Боровский Климент 
Митрополит Калужский Боровский Климент 

Какой пример подаем

Все мнения
О проекте